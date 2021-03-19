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В Губе школа перешла на дистанционное обучение из-за COVID-19

В Губе школа перешла на дистанционное обучение из-за COVID-19 Педагог сейчас получает лечение под наблюдением врача
Наука и образование
19 марта 2021 г. 11:24
В Губе школа перешла на дистанционное обучение из-за COVID-19
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В полной средней школе села Алексеевка Губинского района Азербайджана у педагога выявлен коронавирус.

Об этом северному бюро Report сообщил директор школы Иса Алиханлы.

Он сообщил, что у супруга школьной учительницы азербайджанского языка и литературы Махсимовой Гюльхар Сабир гызы был обнаружен COVID-19, из-за чего и она сдала тест, ответ которого оказался "положительным".

"Поэтому с 19 марта 2021 года по 2 апреля 2021 года обучение в школе будет проходить в дистанционной форме. Педагог сейчас получает лечение под наблюдением врача".

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Версия на азербайджанском языке Qubada məktəb COVID-19 səbəbindən distant təhsilə keçdi

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