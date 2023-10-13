В Губе проведена просветительская встреча в связи с приемом в Полицейскую академию МВД

В средней школе села Гечреш Губинского района проведена просветительская встреча в связи с приемом в Полицейскую академию МВД Азербайджана.

В средней школе села Гечреш Губинского района проведена просветительская встреча в связи с приемом в Полицейскую академию МВД Азербайджана.

Как сообщили Report в Губинской региональной группе пресс-службы министерства, в мероприятии приняли участие начальник районного отдела полиции полковник Мехман Алиев, помощник начальника по кадрам майор полиции Рустам Гусейнов, а также преподаватели и учащиеся школы.

Были проведены беседы со школьниками на тему поощрения обучения в системе Министерства внутренних дел, истории полиции и Полицейской академии, чести службы в органах внутренних дел. Участникам мероприятия был представлен видеоролик о деятельности академии.

Мехман Алиев подробно проинформировал абитуриентов о Полицейской академии. Он отметил, что будучи одним из старейших в стране, учебное заведение играет важную роль в воспитании квалифицированных кадров в нашей стране, обеспечении органов внутренних дел юристами.

Отвечая на вопросы абитуриентов о правилах приема курсантов в Академию, начальник полиции рассказал о современных условиях, созданных для всестороннего развития нашей молодежи, богатых библиотеках, курсах иностранных языков, лабораториях, общежитиях, спортивных и стрелковых площадках, а также о работе, проводимой с целью эффективной организации досуга.