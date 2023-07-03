В Говсане введены в эксплуатацию два новых детских сада

В бакинском поселке Говсан введены в эксплуатацию детские сады №13 и №14.

В бакинском поселке Говсан введены в эксплуатацию детские сады №13 и №14.

Как сообщает Report, в церемонии открытия приняли участие начальник Управления образования по городу Баку Мехрибан Велиева, завсектором организации и управления дошкольным образованием министерства науки и образования Илаха Расулова, руководители подразделений Управления образования по городу Баку, учителя и родители.

В двух новых детских садах в общей сложности действуют 10 групп, в которых 46 работников занимаются обучением и воспитанием 200 детей в возрасте 3-6 лет.

Выступившие в мероприятии М.Велиева и И.Расулова рассказали о заботе государства о развитии образования, в том числе о работах по расширению сети дошкольных учебных заведений и регулярному обновлению инфраструктуры в работающих заведениях.

Отметим, что расширение сети дошкольных учебных заведений и круга привлекаемых в них детей является одной из приоритетных предстоящих задач.