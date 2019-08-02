Проект по приему на работу выпускников профшкол представлен в госструктуры

"Для стимулирования интеграции работодателей в профессиональное образование подготовлены правила и представлены в соответствующие структуры"

Как сообщает Report, об этом сказал замдиректора Госагентства по профобразованию Амиль Алили.

Он отметил, что после поступления в Министерство образования отзывов и предложений соответствующих структур проект будет пересмотрен: "Cледует провести кадровую подготовку для обеспечения интеграции в профобразование работодателей с учетом их потребностей. С точки зрения стимулирования привлеченных в учреждения профобразования специалистов работодатели должны адаптировать их зарплату как минимум к зарплате мастера в данной сфере".