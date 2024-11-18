В госбюджете Азербайджана на 2025 год для Карабахского и Турецко-Азербайджанского университетов предусмотрено 27 млн манатов

15:23

В госбюджете Азербайджана на 2025 год для обеспечения деятельности Карабахского университета предусмотрено выделение 17 млн манатов.

Как сообщает Report, это нашло отражение в проекте государственного бюджета на 2025 год.

Планируется, что со следующего учебного года в университете будут обучаться до 2 500 студентов.

Кроме этого, проектом предусмотрено выделение в 2025 году 10 млн манатов для обеспечения деятельности Турецко-Азербайджанского университета.

Помимо того, в соответствии со "Стратегией социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы" предусмотрено 10 млн манатов для финансирования расходов, связанных с организацией обучения в университетах по программам SABAH.