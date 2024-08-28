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В Госагентстве опровергли слухи о дискриминации в отношении кандидатов в учителя в хиджабах

В Госагентстве опровергли слухи о дискриминации в отношении кандидатов в учителя в хиджабах В Госагентстве по дошкольному и общему образованию опровергли распространившиеся в соцсетях слухи о том, что кандидатов в учителя в хиджабах якобы намеренно срезают на этапе собеседований.
Наука и образование
28 августа 2024 г. 13:19
В Госагентстве опровергли слухи о дискриминации в отношении кандидатов в учителя в хиджабах

В Госагентстве по дошкольному и общему образованию опровергли распространившиеся в соцсетях слухи о том, что кандидатов в учителя в хиджабах якобы намеренно срезают на этапе собеседований.

Об этом, отвечая на вопрос на Report, заявил заместитель начальника отдела организации общего образования Госагентства Нурлан Исмаилбейли.

Исмаилбейли подчеркнул, что в процессе приема учителей на работу не допускается религиозная или гендерная дискриминация.

"Иногда деятельность какой-либо комиссии называют предвзятой. Хотелось бы отметить, что существует 30 различных комиссий, основной задачей которых является обеспечение прозрачности конкурса. Всегда будут некоторые неводольства. Однако дискриминация ни в коем случае не допускается", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Agentlik: Hicablı müəllimlərin müsahibə mərhələsindən kəsilməsi iddiaları əsassızdır

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