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В Госагентстве дошкольного образования заявили о строгом контроле в вопросе питания в детских садах

В Госагентстве дошкольного образования заявили о строгом контроле в вопросе питания в детских садах В Госагентстве дошкольного образования заявили о строгом контроле в вопросе питания в детских садах
Наука и образование
30 июля 2025 г. 15:52
В Госагентстве дошкольного образования заявили о строгом контроле в вопросе питания в детских садах

Обеспечение дошкольных учреждений Азербайджана качественным питанием находится на постоянном и строгом контроле государственных органов.

Как сообщает Report, об этом заявила начальник отдела Государственного агентства по дошкольному и общему образованию Илаха Расулова в ходе специального брифинга для представителей СМИ.

По ее словам, уже два года в стране успешно реализуется пилотный проект по организации питания, в рамках которого рацион детей регулируется по единому меню.

"С целью повышения качества в сотрудничестве с Институтом продовольственной безопасности Азербайджана прошли обучение 1600 работников, занятых в организации питания. Также в 900 учреждениях были отобраны образцы продуктов для лабораторного анализа ", - отметила Расулова.

В этом году Государственное агентство планирует обучающие мероприятия еще в 500 учреждениях. Также будут проведены лабораторные исследования для мониторинга качества продуктов, в кухонных помещениях разместят информационные плакаты.

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