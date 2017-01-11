Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Сегодня в городе Нахчыван сдано в эксплуатацию после капитальной реконструкции здание полной средней русской школы №3.

Как сообщает Report, в церемонии принял участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Глава государства разрезал ленту в знак открытия здания школы.

Было отмечено, что полная средняя русская школа номер 3 города Нахчыван действует с 1939 года. В школе на 600 ученических мест будут действовать 32 классные комнаты, пять из которых оборудованы электронными досками, химико-биологическая и физическая лаборатории, военный кабинет, два компьютерных класса, учительская, шахматный класс, библиотека, буфет и спортивный зал. В школе установлены и подключены к интернету 42 компьютера.

В библиотечном фонде школы хранятся 11503 книг, среди которых 6900 учебников и 4603 издания художественной литературы. Обучением 460 учеников в школе занимаются 59 учителей.

Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в школе после реконструкции.

Затем глава государства встретился с педагогическим коллективом школы и представителями общественности города.

Президент Ильхам Алиев выступил на церемонии.

Затем выступил председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов.