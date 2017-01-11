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    В городе Нахчыван сдано в эксплуатацию после капитальной реконструкции здание полной средней русской школы №3

    В церемонии принял участие президент Ильхам Алиев

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Сегодня в городе Нахчыван сдано в эксплуатацию после капитальной реконструкции здание полной средней русской школы №3.

    Как сообщает Report, в церемонии принял участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

    Глава государства разрезал ленту в знак открытия здания школы.

    Было отмечено, что полная средняя русская школа номер 3 города Нахчыван действует с 1939 года. В школе на 600 ученических мест будут действовать 32 классные комнаты, пять из которых оборудованы электронными досками, химико-биологическая и физическая лаборатории, военный кабинет, два компьютерных класса, учительская, шахматный класс, библиотека, буфет и спортивный зал. В школе установлены и подключены к интернету 42 компьютера.

    В библиотечном фонде школы хранятся 11503 книг, среди которых 6900 учебников и 4603 издания художественной литературы. Обучением 460 учеников в школе занимаются 59 учителей.

    Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в школе после реконструкции.

    Затем глава государства встретился с педагогическим коллективом школы и представителями общественности города.

    Президент Ильхам Алиев выступил на церемонии.

    Затем выступил председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов.

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