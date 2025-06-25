​​​​​​​В GOC заявили о целенаправленной кампании по подрыву репутации организации

Директор центра Global Olympiad Center (GOC) Хаял Ибрагимзаде заявил, что в последнее время в социальных сетях и на закрытых платформах распространяется предвзятая и вводящая в заблуждение информация, направленная на подрыв репутации центра.

Директор центра Global Olympiad Center (GOC) Хаял Ибрагимзаде заявил, что в последнее время в социальных сетях и на закрытых платформах распространяется предвзятая и вводящая в заблуждение информация, направленная на подрыв репутации центра.

Как сообщает Report, на пресс-конференции Ибрагимзаде отметил, что обвинения одного из родителей, касающиеся участия его ребенка в олимпиаде FISO и оплаты 5 000 манатов, являются необоснованными и искажают факты.

Он пояснил, что участие этого родителя и его ребенка происходило на основе официального договора, в котором были четко указаны условия, объем услуг и стоимость.

"Согласно договору, услуги, предусмотренные для родителей, включают авиабилет, проживание в отеле, ежедневное питание, городские экскурсии и право участия в международном мероприятии. За этот пакет услуг родителям было предложено сделать официальную оплату в размере 1600 долларов для сопровождающего, а для учеников, в зависимости от результатов медалей, в диапазоне от 1650 до 1700 долларов. Эта информация неоднократно объяснялась родителям как в письменной форме, так и на личных встречах", - сказал Ибрагимзаде.

По словам директора, обвинения в "фиктивности" мероприятия и "непрозрачных платежах" не соответствуют действительности, а GOC намерен защищать свои интересы в суде.

Ибрагимзаде подчеркнул, что мероприятие прошло на законных основаниях, с участием представителей 16 стран, "тогда как для его международного статуса требовалось участие представителей из двух и более стран".