В ГКПС создана Апелляционная комиссия

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Государственная комиссия по приему студентов (ГКПС) создала Апелляционную комиссию для рассмотрения жалоб абитуриентов, касающихся содержания тестовых заданий на вступительных экзаменах по II и III группе специальностей для выпускников этого года, состоявшихся 23 июля.

Как сообщили Report в ГКПС, Апелляционная комиссия действует по адресу: г. Баку, ул. Абдулвахаба Саламзаде, 28 (здание Бакинского университета "Азия").

Абитуриенты могут обратиться в комиссию сегодня с 10:00 до 17:00, при себе необходимо иметь удостоверение личности.