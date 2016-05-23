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    В ГКПС создана Апелляционная комиссия

    Абитуриенты могут обратиться в Апелляционную комиссию сегодня с 10:00 до 17:00

    Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Государственная комиссия по приему студентов (ГКПС) создала Апелляционную комиссию для рассмотрения жалоб абитуриентов, касающихся содержания тестовых заданий на вступительных экзаменах по I и IV группе специальностей для выпускников предыдущих лет.

    Как сообщили Report в ГКПС, Апелляционная комиссия действует по адресу: г.Баку, ул. Абдулвахаба Саламзаде, 28 (здание Бакинского университета "Азия").

    Абитуриенты могут обратиться в комиссию сегодня с 10:00 до 17:00, при себе необходимо иметь удостоверение личности.

    Напомним, что на сайте и странице в социальной сети ГКПС будут размещены вопросники и толкование тестовых заданий.

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