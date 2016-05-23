В ГКПС создана Апелляционная комиссия

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Государственная комиссия по приему студентов (ГКПС) создала Апелляционную комиссию для рассмотрения жалоб абитуриентов, касающихся содержания тестовых заданий на вступительных экзаменах по I и IV группе специальностей для выпускников предыдущих лет.

Как сообщили Report в ГКПС, Апелляционная комиссия действует по адресу: г.Баку, ул. Абдулвахаба Саламзаде, 28 (здание Бакинского университета "Азия").

Абитуриенты могут обратиться в комиссию сегодня с 10:00 до 17:00, при себе необходимо иметь удостоверение личности.

Напомним, что на сайте и странице в социальной сети ГКПС будут размещены вопросники и толкование тестовых заданий.