В Германии скончался один видных деятелей азербайджанской диаспоры

Скончался член правления Союза азербайджанцев Германии, один из видных деятелей азербайджанской диаспоры, доцент Ростокского университета Джавид Сафаров.

Скончался член правления Союза азербайджанцев Германии, один из видных деятелей азербайджанской диаспоры, доцент Ростокского университета Джавид Сафаров.

Об этом сообщили Report его знакомые.

По предварительным данным, он скончался от сердечного приступа.

Отметим, что Дж.Сафаров родился 10 декабря 1965 года в селе Уркмазлы Газахского района.

В 2005-2006 годах работал научным сотрудником в Университете Эрлангена-Нюрнберга, Германия. Он публиковал статьи о научных инновациях в популярных международных журналах.

С 2011 года являлся постоянным научным сотрудником кафедры технической термодинамики Ростокского университета и руководителем научной лаборатории теплофизических свойств жидкостей.

Сафаров был членом немецкого отделения Международного общества воды и пара (IAPWS) и был награжден немецкой премией DAAD (2002 и 2006), Александра фон Гумбольдта (2003-2004, 2007) и японской JSPS (2004).