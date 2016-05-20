​В Германии проведены обсуждения о БВШН

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ Профессор кафедры Нефтегазовой инженерии Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) Сиявуш Азаков совершил визит в Берлин и Ахен(Германия). Как сообщает Report со ссылкой на отдел по связям с общественностью БВШН, сначала в составе делегации из Азербайджана он принял участие в мероприятиях,организованных Торговой Палатой Германия-Азербайджан совместно с Академией по возобновляемым источникам энергии Германии RENAC AG,с целью обсуждения существующих возможностей и трудностей, связанных с расширением использования возобновляемых источников энергии.

В ходе визита участники посетили небольшую деревню, Feldheim, расположенную в 60 километрах от Берлина, где ознакомились со станцией, действующей для получения ветровой энергии (мощностью 76 МВт), установкой по производству биогаза, центром выработки тепла из отходов сельскохозяйственного производства. Они также побывали в так называемом «научном городке» - Технологическом Парке «Adlershof», находящимся в восточной части Берлина.

В рамках визита профессор Азаков побывал в Энергетическом исследовательском центре (ЭИЦ) компании E.ON при Техническом Университете Ахена, где он обсудил возможные дальнейшие шаги по осуществлению сотрудничества на основе письма о намерениях, подписанного в апреле 2015 года между БВШН и вышеупомянутым центром. Он также встретился с директором Института прикладной геофизики и геотермальной энергии (ИПГГЭ) (одного из 5 институтов ЭИЦ), профессором Кристофом Клаузером.

Во время встречи состоялся обмен мнениями о новоучрежденном в БВШН Учебно-исследовательском центре по инженерии возобновляемых источников энергии, учебном процессе и исследованиях, проводимых в лабораториях ИПГГЭ. Кроме того, стороны обсудили перспективы будущего сотрудничества между БВШН и ИПГГЭ.