В Геранбое обнаружены предметы быта, относящиеся к XII веку - ФОТО

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Геранбой. 8 августа. REPORT.AZ/ В Геранбое обнаружены предметы быта, относящиеся к XII веку.

Как сообщает западное бюро Report, предметы обнаружены на территории села Борсунлу в ходе работ по прокладке трубопровода на местности.

В ходе исследования местности археологами на территории найдены используемые в те времена различные формы глиняной посуды, цветные чаши, лампа (чыраг), маслобойка. По мнению ученых, несмотря на то, что прошло около 900 лет со дня изготовления глиняных посуд с различными украшениями, они не потеряли свое качество. Среди найденных предметов есть крупная посуда в форме кубка, большие крышки, больше всего горшков. Историки говорят, что это показатель развития мастерства на местности и формирования городской культуры. Изготовление, используемых в быту предметов, не создавало особых трудностей для людей того времени.

Обнаруженные на территории Борсунлу артефакты вызвали неизбежность проведения широких археологических раскопок на территории.

Отметим, что около 30 экспонатов, найденных на территории села Борсунлу, переданы Геранбойскому краеведческому музею.