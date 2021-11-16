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Изучение генов европейцев говорит о продолжении биологической эволюции

Изучение генов европейцев говорит о продолжении биологической эволюции Биологи выяснили, что за последние три тысячи лет структура нескольких сотен генов людей европейского происхождения заметно изменилась под действием естественного отбора.
Наука и образование
16 ноября 2021 г. 13:29
Изучение генов европейцев говорит о продолжении биологической эволюции

Биологи выяснили, что за последние три тысячи лет структура нескольких сотен генов людей европейского происхождения заметно изменилась под действием естественного отбора.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это подтверждает, что биологическая эволюция человека продолжается, считают ученые.

"Мы изучили, как естественный отбор повлиял на 870 различных особенностей работы организма человека, связанных сразу с несколькими генами, и обнаружили, что эволюция затронула примерно 88% из них. Не все изменения были положительными, но в большинстве случаев отбор привел к уменьшению шансов на развитие разных болезней или же повысил шансы на продолжение рода", - пишут исследователи.

Среди ученых нет единого мнения о том, продолжается ли биологическая эволюция человека после перехода к жизни в условиях цивилизации. Часть исследователей считает, что после этого развитием человека в основном стали управлять социальные факторы, а другие уверены в том, что биологическая эволюция Homo sapiens продолжается.

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