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В Гедабеке директору школы пришлось объясняться после обнаружения недочетов

В Гедабеке директору школы пришлось объясняться после обнаружения недочетов В Гедабеке у директора школы взяли объяснительную после обнаружения недочетов главой Исполнительной власти.
Наука и образование
4 октября 2022 г. 13:24
В Гедабеке директору школы пришлось объясняться после обнаружения недочетов

В Гедабеке у директора школы взяли объяснительную после обнаружения недочетов главой Исполнительной власти.

Как сообщили западному бюро Report в Газах-Товузском региональном управлении образования, начато разбирательство в связи с отсутствием на занятиях учителей и учащихся полной средней школы в районном селе Арыгыран, мониторинг продолжается.

У директора школы взята объяснительная в связи с ситуацией.

Напомним, что глава Исполнительной власти Гедабекского района Орхан Мурсалов посетил полную среднюю школу села Арыгыран для изучения ситуации с посещаемостью детей и уровнем учебного процесса. В школе в первую смену в классах присутствовали 55 из 201 учащегося. Директор школы, некоторые преподаватели и 55 учащихся из 11 классов в учебном заведении отсутствовали. Также было установлено, что большинство учащихся имеют регистрацию в других городах и районах страны и не имеют никакой связи с районом. Глава ИВ Гедабекского района обратился в Газах-Товузское региональное управление образования для проведения разбирательства по данному вопросу.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGədəbəydə icra başçısının qüsurlar aşkarladığı məktəbin direktorundan izahat alınıb

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