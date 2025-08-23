О нас

В ГЭЦ Азербайджана назвали сроки выбора специальностей на вакантные места в вузы

В ГЭЦ Азербайджана назвали сроки выбора специальностей на вакантные места в вузы Выбор специальностей на вакантные места в рамках конкурса по приему в высшие учебные заведения Азербайджана на 2025/2026 учебный год будет осуществляться с 28 августа по 2 сентября.
Наука и образование
23 августа 2025 г. 00:08
В ГЭЦ Азербайджана назвали сроки выбора специальностей на вакантные места в вузы

Выбор специальностей на вакантные места в рамках конкурса по приему в высшие учебные заведения Азербайджана на 2025/2026 учебный год будет осуществляться с 28 августа по 2 сентября.

Как передает Report, об этом сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).

Согласно информации, список вакантных мест будет опубликован в 7-м номере журнала "Абитуриент".

"Абитуриенты в электронном заявлении могут указать коды специальностей не только для вакантных плановых мест в вузах, но и специальностей средних профессиональных учебных заведений (колледжей). Специальности средних профессиональных учебных заведений, по которым проводится прием, будут опубликованы в начале следующей недели в 5-м номере журнала "Абитуриент", - добавили в ГЭЦ.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ali məktəblərdə boş qalan plan yerlərinə ixtisas seçiminin vaxtı məlum olub

Другие новости из категории

В Азербайджане 10 абитуриентов, набравших свыше 600 баллов в IV группе, не смогли поступить в вуз
В Азербайджане 10 абитуриентов, набравших свыше 600 баллов в IV группе, не смогли поступить в вуз
22 августа 2025 г. 23:39
ГЭЦ Азербайджана обнародовал результаты конкурса по приему в вузы
ГЭЦ Азербайджана обнародовал результаты конкурса по приему в вузы
22 августа 2025 г. 22:33
Предмет История Азербайджана в VI классах будет преподаваться на государственном языке
Предмет "История Азербайджана" в VI классах будет преподаваться на государственном языке
22 августа 2025 г. 12:16
В Азербайджане началась регистрация на тестовый экзамен по приему на госслужбу
В Азербайджане началась регистрация на тестовый экзамен по приему на госслужбу
22 августа 2025 г. 11:25
В Азербайджане за полгода больше всего ученых званий присвоено в технических и экономических науках
В Азербайджане за полгода больше всего ученых званий присвоено в технических и экономических науках
22 августа 2025 г. 09:35
В Египте со дна моря подняли статуи затонувшего древнего города
В Египте со дна моря подняли статуи затонувшего древнего города
22 августа 2025 г. 04:48
Начался этап выбора вакансий в связи с приемом на работу в учреждения профобразования
Начался этап выбора вакансий в связи с приемом на работу в учреждения профобразования
21 августа 2025 г. 19:42
На собеседование для приема на работу учителей во второй день приглашены 986 кандидатов
ФотоНа собеседование для приема на работу учителей во второй день приглашены 986 кандидатов
21 августа 2025 г. 18:20
Министерство: Изучаются возможности обучения сирийских студентов в Азербайджане
Министерство: Изучаются возможности обучения сирийских студентов в Азербайджане
21 августа 2025 г. 16:20
ГЭЦ: Результаты зачисления в вузы будут объявлены на следующей неделе
ГЭЦ: Результаты зачисления в вузы будут объявлены на следующей неделе
21 августа 2025 г. 14:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi