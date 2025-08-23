В ГЭЦ Азербайджана назвали сроки выбора специальностей на вакантные места в вузы

Выбор специальностей на вакантные места в рамках конкурса по приему в высшие учебные заведения Азербайджана на 2025/2026 учебный год будет осуществляться с 28 августа по 2 сентября.

Как передает Report , об этом сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).

Согласно информации, список вакантных мест будет опубликован в 7-м номере журнала "Абитуриент".

"Абитуриенты в электронном заявлении могут указать коды специальностей не только для вакантных плановых мест в вузах, но и специальностей средних профессиональных учебных заведений (колледжей). Специальности средних профессиональных учебных заведений, по которым проводится прием, будут опубликованы в начале следующей недели в 5-м номере журнала "Абитуриент", - добавили в ГЭЦ.