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В Гахе сдано в эксплуатацию здание школы, построенное Фондом Гейдара Алиева

В Гахе сдано в эксплуатацию здание школы, построенное Фондом Гейдара Алиева В городе Гах сдано в эксплуатацию новое здание школы №3, построенное Фондом Гейдара Алиева.
Наука и образование
16 сентября 2023 г. 15:58
В Гахе сдано в эксплуатацию здание школы, построенное Фондом Гейдара Алиева

В городе Гах сдано в эксплуатацию новое здание школы №3, построенное Фондом Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, средняя школа №3 имени В.Алиева в Гахе была построена в 1950 году, во временем она стала непригодна и возникла необходимость в строительстве новой.

Фонд Гейдара Алиева приступил к строительству школы в январе текущего года и сдал в эксплуатацию в новом учебном году.

В церемонии открытия школы приняли участие глава ИВ Гахского района Муса Шекилиев, представитель Фонда Гейдара Алиева Эльвин Асланов, представитель Министерства науки и образования Илаха Расулова и коллектив школы.

Трехэтажное учебное заведение рассчитано на 320 ученических мест, состоит из трех корпусов.

В школе 14 классных комнат, лаборатории физики, химии, биологии, кабинеты информатики, военной подготовки, трудовой подготовки для девочек и мальчиков, библиотека, столовая, актовый и спортивный залы. Школа также оснащена необходимой мебелью и оборудованием, наглядными пособиями. Во дворе школы проведены работы по благоустройству.

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Версия на английском языке ФотоSecondary school built by Heydar Aliyev Foundation in Gakh put into operation
Версия на азербайджанском языке ФотоHeydər Əliyev Fondunun Qaxda inşa etdiyi məktəb istifadəyə verilib

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