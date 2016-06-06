​В габалинском поселке Нидж удины будут бесплатно изучать азербайджанский язык

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ В Русском православном кафедральном соборе Жен-Мироносиц состоялось открытие второго этапа проекта "Изучаем азербайджанский язык".

Как сообщили Report из Фонда знаний, согласно проекту, для русскоязычного населения организовываются бесплатные курсы азербайджанского языка.

В поселке Нидж Габалинского района, где проживают удины, по проекту "Изучаем азербайджанский язык" приступили к преподаванию государственного азербайджанского языка.

Слушатели бесплатных курсов получают возможность научиться разговорному азербайджанскому языку, письму, получше узнать историю и культуру страны, гражданами которой являются.

Отметим, что проект осуществляется Фондом знаний по инициативе госсоветника по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии, академиком Кямалом Абдуллаевым.

40 слушателям, завершившим первый этап проекта "Изучаем азербайджанский язык", выданы сертификаты.

В дальнейшем предусматривается расширить географию проекта.