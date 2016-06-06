 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​В габалинском поселке Нидж удины будут бесплатно изучать азербайджанский язык

    Состоялось открытие второго этапа проекта

    Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ В Русском православном кафедральном соборе Жен-Мироносиц состоялось открытие второго этапа проекта "Изучаем азербайджанский язык".

    Как сообщили Report из Фонда знаний, согласно проекту, для русскоязычного населения организовываются бесплатные курсы азербайджанского языка.

    В поселке Нидж Габалинского района, где проживают удины, по проекту "Изучаем азербайджанский язык" приступили к преподаванию государственного азербайджанского языка.

    Слушатели бесплатных курсов получают возможность научиться разговорному азербайджанскому языку, письму, получше узнать историю и культуру страны, гражданами которой являются.

    Отметим, что проект осуществляется Фондом знаний по инициативе госсоветника по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии, академиком Кямалом Абдуллаевым.

    40 слушателям, завершившим первый этап проекта "Изучаем азербайджанский язык", выданы сертификаты.

    В дальнейшем предусматривается расширить географию проекта. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi