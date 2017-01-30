В Фонде "Знание" прошла встреча с Хикметом Бабаоглу

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ В рамках программы "Культурное просвещение" Фонд "Знание" при президенте Азербайджанской Республики провел встречу с главным редактором газеты "Ени Азербайджан", депутатом Милли Меджлиса, доктором политических наук, писателем Хикметом Бабаоглу.

Как сообщили Report из сектора информационного обеспечения Фонда "Знание", на мероприятии присутствовали исполнительный директор фонда Октай Самедов, главный редактор газеты "Səs" Бахруз Гулиев, член парламента Айдын Гусейнов, группа волонтеров ASAN, члены бинагадинского и наримановского районных молодежных организаций Партии "Ени Азербайджан".

Выступивший Хикмет Бабаоглу проинформировал участников мероприятия о написанных им в последнее время произведениях, ответил на вопросы молодежи.

Затем автор вручил участникам мероприятия свои книги с автографами.