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В Фонде образовательных студенческих кредитов произошли кадровые изменения

В Фонде образовательных студенческих кредитов произошли кадровые изменения В Фонде образовательных студенческих кредитов произошли кадровые изменения.
Наука и образование
10 февраля 2025 г. 17:30
В Фонде образовательных студенческих кредитов произошли кадровые изменения

В Фонде образовательных студенческих кредитов произошли кадровые изменения.

Как сообщает Report, приказом министра науки и образования Эмина Амруллаева Бахруз Азимов назначен председателем правления Фонда образовательных студенческих кредитов.

Б.Азимов, ранее являвшийся заместителем председателя фонда, получил степень бакалавра по специальности "Автоматизированные системы обработки информации и управления" и степень магистра по специальности "Организация и управление бизнесом".

Другим приказом Амруллаева Руфат Таги Заде назначен заместителем председателя фонда.

Он окончил Азербайджанский государственный экономический университет по специальности "Государственное регулирование экономики" и Академию государственного управления по специальности "Государственное и муниципальное управление". Ранее Руфат Таги Заде занимал должность заместителя заведующего отделом в Министерстве науки и образования.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTəhsil Tələbə Krediti Fonduna yeni sədr təyin olunub

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