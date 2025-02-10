В Фонде образовательных студенческих кредитов произошли кадровые изменения

В Фонде образовательных студенческих кредитов произошли кадровые изменения.

В Фонде образовательных студенческих кредитов произошли кадровые изменения.

Как сообщает Report, приказом министра науки и образования Эмина Амруллаева Бахруз Азимов назначен председателем правления Фонда образовательных студенческих кредитов.

Б.Азимов, ранее являвшийся заместителем председателя фонда, получил степень бакалавра по специальности "Автоматизированные системы обработки информации и управления" и степень магистра по специальности "Организация и управление бизнесом".

Другим приказом Амруллаева Руфат Таги Заде назначен заместителем председателя фонда.

Он окончил Азербайджанский государственный экономический университет по специальности "Государственное регулирование экономики" и Академию государственного управления по специальности "Государственное и муниципальное управление". Ранее Руфат Таги Заде занимал должность заместителя заведующего отделом в Министерстве науки и образования.