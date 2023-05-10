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В еврейской школе в Баку прошло мероприятие, посвященное Гейдару Алиеву

В еврейской школе в Баку прошло мероприятие, посвященное Гейдару Алиеву В еврейской школе в Баку прошло мероприятие, посвященное общенациональному лидеру Гейдару Алиеву.
Наука и образование
10 мая 2023 г. 14:06
В еврейской школе в Баку прошло мероприятие, посвященное Гейдару Алиеву

В еврейской школе в Баку прошло мероприятие, посвященное общенациональному лидеру Гейдару Алиеву.

Об этом сообщил Report председатель Бакинской религиозной общины грузино-сефардских евреев, раввин Замир Исаев.

В еврейской школе №46 прошла выставка картин, посвященная великому лидеру, ученики посетили памятник Гейдару Алиеву, прочитали посвященные ему стихи и доклады.

Особое внимание и забота великого сына азербайджанского народа Гейдара Алиева об азербайджанских евреях известны еще с трудных времен советской эпохи, когда религия, любые национальные традиции были под запретом. Несмотря на все запреты и давление Москвы, в начале 1970-х годов великий лидер лично разрешил массовое производство в Азербайджане мацы к празднику Песах в Баку, создав все условия для доставки специального оборудования и начала производства.

Именно благодаря великому лидеру более 20 лет ежегодно в Баку производится более 10 тонн мацы, и каждая еврейская семья может достойно отметить святой праздник Песах. В 1994 году по личной инициативе великого лидера была открыта еврейская школа №46.

Он не только проявлял особую заботу о малочисленных народах, проживающих в Азербайджане, но и думал об их будущем, создавал все условия для сохранения их национальных обычаев, национального сознания. В качестве примера можно привести то, что в рамках государственной программы Министерства науки и образования в бакинских еврейских школах на высоком уровне преподаются 3 еврейских предмета: история еврейского народа, традиции еврейского народа и иврит.

Политика Гейдара Алиева и сегодня достойно продолжается президентом Ильхамом Алиевым.

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Версия на английском языке ФотоEvent related to Heydar Aliyev held at Jewish school in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıdakı yəhudi məktəbində Heydər Əliyevlə bağlı tədbir keçirilib

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