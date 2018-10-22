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    В Евлахе найдена "Богиня плодородия"

    Евлах. 22 октября. REPORT.AZ/ В Евлахском районе Азербайджана найдены древние предметы, относящиеся ко II веку д.н.э. - II веку н.э.

    Как сообщает западное бюро Report, во время раскопок в некрополе Кюп в селе Самадабад были обнаружены чаши, глиняные посуды, бронзовый браслет и стеклянные бусины.

    Предметы, найденные во время строительства трубопровода, были переданы в Евлахский историко-этнографический музей. Самая интересная находка - "Богиня плодородия", - как отмечается, имела особое значение для людей той эпохи. 

    "Богиня плодородия", сделанная из глины, впервые встречается в Евлахе. 

    Ранее в Марокко был обнаружен древний нож возрастом 90 тысяч лет.

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