В Евлахе найдена "Богиня плодородия"

Евлах. 22 октября. REPORT.AZ/ В Евлахском районе Азербайджана найдены древние предметы, относящиеся ко II веку д.н.э. - II веку н.э.

Как сообщает западное бюро Report, во время раскопок в некрополе Кюп в селе Самадабад были обнаружены чаши, глиняные посуды, бронзовый браслет и стеклянные бусины.

Предметы, найденные во время строительства трубопровода, были переданы в Евлахский историко-этнографический музей. Самая интересная находка - "Богиня плодородия", - как отмечается, имела особое значение для людей той эпохи.

"Богиня плодородия", сделанная из глины, впервые встречается в Евлахе.

Ранее в Марокко был обнаружен древний нож возрастом 90 тысяч лет.