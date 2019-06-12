В этом учебном году в 164 школах организовано 360 классов с углубленным изучением предметов

В 2018-2019 учебном году в Азербайджане увеличилось число классов с углубленным изучением того или иного предмета на уровне полного среднего образования.

Как сообщили Report в Бакинском городском управлении образования, в 164 школах в подчинении Управления организовано 360 классов с углубленным изучением определенных предметов.

По каждому направлению были разработаны и утверждены отдельный учебный план и программы.

Кроме того, 52 ученика были вовлечены в инклюзивное образование в 4 общеобразовательных учреждениях в Баку.