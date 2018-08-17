В этом году занятия в школах Азербайджана начнутся не с 15 сентября

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ В этом году занятия в общеобразовательных школах Азербайджана начнутся не 15 сентября.

Как сообщает Report, это связано с тем, что 15 сентября приходится на субботу.

Суббота выходной день, поэтому 2018-2019 учебный год начнется 17 сентября.

Отметим, что согласно внесенным изменениям в "Образцовое положение общеобразовательной школы" постановлением Кабинета министров №362 от 30 октября 2014 года, с 2015/2016 учебного года в общеобразовательных школах учебные занятия начинаются 15 сентября и завершаются 14 июня.