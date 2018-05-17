В этом году внеконкурсный прием в вузы пройдет по существующему законодательству

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ "В этом году процесс приема в вузы вне конкурса будет проводиться по существующему законодательству".

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде.

По ее словам, в будущем планируется внесение определенных изменений в законодательство в связи с приемом абитуриентов вне конкурса:

"Мы положительно высказались о предложениях, подготовленных министерством образования в связи с этим. При анализе статистики в данной сфере мы обнаружили, что победители республиканских предметных олимпиад показывают на вступительных экзаменах высокие результаты. С учетом этого мы положительно отнеслись к ожидающимся изменениям в законодательство".

Отметим, что министерство образования подготовило предложения для внесения в законодательство соответствующих изменений по приему в вузы вне конкурса победителей международных олимпиад по любой специальности, республиканских олимпиад – по специальности в соответствии с предметом, по которому они стали победителями. Предложения уже согласовываются с соответствующими структурами.