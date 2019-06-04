В этом году выпускниками бакинских школ станут более 49 тысяч учащихся

В 2018-2019 учебном году 9-е классы общеобразовательных школ, находящихся в ведомстве Управления образования г.Баку, окончат 28 993 ученика, 11-е классы - 19 786 учеников

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в управлении.

В столице 45 616 человек окончат первые классы, 655 человек – XII-е классы (очно-заочные полные средние школы и заочные классы). В спецшколах, находящихся в ведомстве Управления, IX-е классы закончат 399 человек.

В текущем учебном году в общеобразовательных школах, подведомственных Управлению, получают образование 424 118 учеников. В 2018-2019 учебном году 919 подготовительных к школе групп, работающих в 264 общеобразовательных школах столицы, завершили 23 840 детей.

По данным на 4 июня (10:00), через сайт mektebeqebul.edu.az в первые классы столичных общеобразовательных учебных заведений размещено 44 875 запросов.

Отметим, что Управлению подведомственны 318 школ, из которых 308 - общеобразовательные, 3 - средние специальные общие школы и 7 - очно-заочные вечерние школы.