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В этом году в сертификации в основном примут участие учителя математики и английского языка

В этом году в сертификации в основном примут участие учителя математики и английского языка В этом году на сертификационных экзаменах в основном примут участие учителя математики и английского языка.
Наука и образование
6 июня 2024 г. 11:35
В этом году в сертификации в основном примут участие учителя математики и английского языка

В этом году на сертификационных экзаменах в основном примут участие учителя математики и английского языка.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель начальника отдела организации общего образования Государственного агентства по дошкольному и общему образованию Нурлан Исмаилбейли.

Он отметил, что сначала сертификацию проходили учителя начальных классов: "В этом году к сертификации были привлечены все учителя-предметники. Также необходимо принять во внимание, что с учетом выпускных 9 и 11 классов важно привлечение к экзамену учителей по математике и английскому языку".

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Версия на азербайджанском языке Builki sertifikasiya imtahanlarında riyaziyyat və ingilis dili müəllimləri üstünlük təşkil edəcək

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