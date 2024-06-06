В этом году в сертификации в основном примут участие учителя математики и английского языка

В этом году на сертификационных экзаменах в основном примут участие учителя математики и английского языка.
Как сообщает Report, об этом сказал заместитель начальника отдела организации общего образования Государственного агентства по дошкольному и общему образованию Нурлан Исмаилбейли.
Он отметил, что сначала сертификацию проходили учителя начальных классов: "В этом году к сертификации были привлечены все учителя-предметники. Также необходимо принять во внимание, что с учетом выпускных 9 и 11 классов важно привлечение к экзамену учителей по математике и английскому языку".