В этом году в олимпиадах 49 учеников завоевали золотую, 94 - серебряную, 156 - бронзовую медали

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Состоялась церемония награждения победителей республиканских предметных олимпиад.

Как сообщает Report, в церемонии приняли участие министр образования Джейхун Байрамов, депутаты, представители ряда госструктур, учебных заведений и медиа, интеллигенция, эксперты образования, члены жюри.

Завотделом по работе с талантливыми детьми Института образования Фуад Гараев выступил с презентацией об аналитическом анализе результатов республиканских предметных олимпиад.

Он сказал, что интерес к предметным олимпиадам растет из года в год: "В 2018/2019 учебном году в олимпиадах приняли участие более 30 000 учеников. Согласно результатам олимпиад, 299 человек были объявлены победителями, среди которых 49 учеников золотые, 94 – серебряные, 156 – бронзовые медалисты".

Поздравивший победителей министр образования Джейхун Байрамов рассказал о мероприятиях, проводимых в последние годы в сфере олимпиад и работы с талантливыми детьми.

На церемонии 8 золотым медалистам, показавшим высокий результат по каждому предмету, вручили призы.