В этом году в одном из университетов Азербайджана успеваемость студентов будет проверяться по отпечаткам пальцев

Баку. 12 январяr. REPORT.AZ/ "С сентября текущего года успеваемость студентов будет проверяться по отпечаткам пальцев. В связи с этим время, потраченное на проверку посещаемости, педагоги будут уделять занятиям".

Как сообщает Report, об этом в ходе встречи с журналистами заявил ректор Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) Адалят Мурадов.

По словам ректора, эта система применяется в группах SABAH, функционирующих в университете.

Он также подчеркнул, что в ближайшем будущем будет решен также вопрос замены не явившихся на занятие педагогов другими: "Чтобы положить этому конец электронный журнал можно будет открыть только при помощи отпечатков пальцев. Педагоги смогут заменять друг друга только в случае разрешения".

А.Мурадов добавил, что в настоящее время в UNEC функционируют 4 корпуса: "В 3-х корпусах материально-техническая база очень хорошая, а в одном - плохая. Речь идет о третьем корпусе. Мы ведем работу в направлении усовершенствования данного корпуса за счет собственных средств".