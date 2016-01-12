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    В этом году в одном из университетов Азербайджана успеваемость студентов будет проверяться по отпечаткам пальцев

    По словам ректора, эта система применяется в группах SABAH, функционирующих в университете

    Баку. 12 январяr. REPORT.AZ/ "С сентября текущего года успеваемость студентов будет проверяться по отпечаткам пальцев. В связи с этим время, потраченное на проверку посещаемости, педагоги будут уделять занятиям". 

    Как сообщает Report, об этом в ходе встречи с журналистами заявил ректор Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) Адалят Мурадов. 

    По словам ректора, эта система применяется в группах SABAH, функционирующих в университете.

    Он также подчеркнул, что в ближайшем будущем будет решен также вопрос замены не явившихся на занятие педагогов другими: "Чтобы положить этому конец электронный журнал можно будет открыть только при помощи отпечатков пальцев. Педагоги смогут заменять друг друга только в случае разрешения". 

    А.Мурадов добавил, что в настоящее время в UNEC функционируют 4 корпуса: "В 3-х корпусах материально-техническая база очень хорошая, а в одном - плохая. Речь идет о третьем корпусе. Мы ведем работу в направлении усовершенствования данного корпуса за счет собственных средств". 

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