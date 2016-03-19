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    ​В этом году в многоэтажных зданиях Баку будут установлены системы сейсмического мониторинга

    Гурбан Йетирмишли: Проект реализуется при финансовой поддержке немецких организаций

    Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ В этом году в многоэтажных зданиях Баку будут установлены системы сейсмического мониторинга.

    Об этом сообщил Report генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана Гурбан Йетирмишли.

    Он отметил, что в ближайшее время в Азербайджан прибудут немецкие специалисты: "Проект реализуется при финансовой поддержке немецких организаций. В ходе посещения они составят график работы и запланируют начало работ. Скорее всего, работы начнутся во второй половине года".

    По словам Г.Йетирмишли, приборы будут установлены как на новостройках, так и старых, в том числе, расположенных в пригороде зданиях: "Мы проведем оценку сейсмостойкости зданий". 

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