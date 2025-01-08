В этом году в госпрограмму по обучению за рубежом включены новые страны и университеты

В этом году в госпрограмму по обучению за рубежом включены новые страны и университеты

В этом году в госпрограмму по обучению за рубежом включены новые страны и университеты.

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В этом году в госпрограмму по обучению за рубежом включены новые страны и университеты. Об этом Report сообщила руководитель группы управления Госпрограммой Туран Топалова. По ее словам, список пополнился престижными университетами азиатских стран, Ирландии и Объединенных Арабских Эмиратов: "Также в этом году учебные заведения Times Higher Education и QS World University Rankings, входящие в рейтинговые таблицы мировых университетов, смогут участвовать в конкурсе на основании полученных писем о приеме на программы бакалавриата, магистратуры и докторантуры по любым специальностям". Топалова отметила, что в итоговом списке представлены 1 311 программ на уровне бакалавриата и 3 094 программы на уровне магистратуры. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram