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В этом году в госпрограмму по обучению за рубежом включены новые страны и университеты

В этом году в госпрограмму по обучению за рубежом включены новые страны и университеты В этом году в госпрограмму по обучению за рубежом включены новые страны и университеты.
Наука и образование
8 января 2025 г. 15:28
В этом году в госпрограмму по обучению за рубежом включены новые страны и университеты

В этом году в госпрограмму по обучению за рубежом включены новые страны и университеты.

Об этом Report сообщила руководитель группы управления Госпрограммой Туран Топалова.

По ее словам, список пополнился престижными университетами азиатских стран, Ирландии и Объединенных Арабских Эмиратов:

"Также в этом году учебные заведения Times Higher Education и QS World University Rankings, входящие в рейтинговые таблицы мировых университетов, смогут участвовать в конкурсе на основании полученных писем о приеме на программы бакалавриата, магистратуры и докторантуры по любым специальностям".

Топалова отметила, что в итоговом списке представлены 1 311 программ на уровне бакалавриата и 3 094 программы на уровне магистратуры.

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Версия на азербайджанском языке Bu il xaricdə təhsil üzrə dövlət proqramına yeni ölkə və universitetlər əlavə olunub

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