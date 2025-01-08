В этом году в госпрограмму по обучению за рубежом включены новые страны и университеты.
Об этом Report сообщила руководитель группы управления Госпрограммой Туран Топалова.
По ее словам, список пополнился престижными университетами азиатских стран, Ирландии и Объединенных Арабских Эмиратов:
"Также в этом году учебные заведения Times Higher Education и QS World University Rankings, входящие в рейтинговые таблицы мировых университетов, смогут участвовать в конкурсе на основании полученных писем о приеме на программы бакалавриата, магистратуры и докторантуры по любым специальностям".
Топалова отметила, что в итоговом списке представлены 1 311 программ на уровне бакалавриата и 3 094 программы на уровне магистратуры.