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В этом году в Азербайджане 545 лицам даны авторские права

В этом году в Азербайджане 545 лицам даны авторские права

За первые восемь месяцев текущего года в Азербайджане 545 лицам выданы авторские права.

Как сообщили в Агентстве интеллектуальной собственности в ответ на запрос Report, в январе-августе поступило 548 обращений для государственной регистрации объектов авторского права.

Среди этих владельцев авторских прав и юридических лиц в отношении лиц 545 приняли положительное решение, 3 – отказали в госрегистрации.

Обращения в основном охватывали приведенные далее объекты авторского права: 

- компьютерные программы, 

- сборники информации, 

- мультимедийные продукты, 

- научные произведения и учебные пособия, 

- художественные произведения, 

- драматические, музыкально-драматические и другие сценические произведения, 

- текстовые и инструментальные музыкальные произведения, 

- аудиовизуальные произведения, 

- скульптура, художество, графика, 

- дизайн и другие произведения изобразительного искусства, 

- произведения декоративно-прикладного искусства и оформления сцены, 

- производные произведения, 

- сборники, 

- произведения архитектуры, градостроительства и садово-парковые.

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