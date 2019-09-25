В этом году в Азербайджане 545 лицам даны авторские права

За первые восемь месяцев текущего года в Азербайджане 545 лицам выданы авторские права.

Как сообщили в Агентстве интеллектуальной собственности в ответ на запрос Report, в январе-августе поступило 548 обращений для государственной регистрации объектов авторского права.

Среди этих владельцев авторских прав и юридических лиц в отношении лиц 545 приняли положительное решение, 3 – отказали в госрегистрации.

Обращения в основном охватывали приведенные далее объекты авторского права:

- компьютерные программы,

- сборники информации,

- мультимедийные продукты,

- научные произведения и учебные пособия,

- художественные произведения,

- драматические, музыкально-драматические и другие сценические произведения,

- текстовые и инструментальные музыкальные произведения,

- аудиовизуальные произведения,

- скульптура, художество, графика,

- дизайн и другие произведения изобразительного искусства,

- произведения декоративно-прикладного искусства и оформления сцены,

- производные произведения,

- сборники,

- произведения архитектуры, градостроительства и садово-парковые.