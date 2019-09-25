В этом году в Азербайджане 545 лицам даны авторские права

За первые восемь месяцев текущего года в Азербайджане 545 лицам выданы авторские права.
Как сообщили в Агентстве интеллектуальной собственности в ответ на запрос Report, в январе-августе поступило 548 обращений для государственной регистрации объектов авторского права.
Среди этих владельцев авторских прав и юридических лиц в отношении лиц 545 приняли положительное решение, 3 – отказали в госрегистрации.
Обращения в основном охватывали приведенные далее объекты авторского права:
- компьютерные программы,
- сборники информации,
- мультимедийные продукты,
- научные произведения и учебные пособия,
- художественные произведения,
- драматические, музыкально-драматические и другие сценические произведения,
- текстовые и инструментальные музыкальные произведения,
- аудиовизуальные произведения,
- скульптура, художество, графика,
- дизайн и другие произведения изобразительного искусства,
- произведения декоративно-прикладного искусства и оформления сцены,
- производные произведения,
- сборники,
- произведения архитектуры, градостроительства и садово-парковые.
Səid QəribАвтор новости