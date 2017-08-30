В этом году в Азербайджане сдадут в эксплуатацию 100 школ модульного типа

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Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ До сих пор в Азербайджане построено 30 школ модульного типа, а в 40 школах работа в этом направлении продолжается.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства образования.

В министерстве сказали, что до конца года, охватывая 44 района, предусматривается заменить на учебные заведения модульного типа 100 малокомплектных и находящихся в аварийном состоянии сельских школ.

Школы модульного типа построены в Балакяне, Сабирабаде, Шеки, Губе, Гусаре, Нефтчале, Кюрдемире, Агдаше, Исмаиллы, Товузе, Гейгеле, Тертере, Гейчае и других районах.

Превосходство школ модульного типа заключается не только в их экономичности, но и в установке за короткое время в любом рельефе, легкой транспортировке, сокращении или же увеличении числа классов в соответствии с количеством учеников.

Кроме того, чтобы не приостанавливать учебный процесс при ремонтно-строительных работах в аварийных учебных заведениях, также предусматривается установка мобильных школ модульного типа.