Наука и образование
12 августа 2025 г. 14:10
В этом году в Азербайджане около 75 тыс. учителей успешно прошли сертификацию и получат надбавки к заработной плате.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство дошкольного и общего образования, в сертификации на 2025 год приняли участие около 21 тыс. учителей, преподающих химию, биологию, физику, географию, информатику, а также учителя начальных классов, азербайджанского языка и литературы, математики и иностранных языков (английского, русского, азербайджанского (для русского сектора), немецкого, французского и др.).

На этапе тестового экзамена 6 600 учителей набрали 51 балл и выше, а 11 318 учителей – 30 баллов и выше.

Следующий этап сертификации – собеседование – начнется в конце августа.

Версия на азербайджанском языке Bu il 75 minə yaxın müəllim sertifikatlaşdırmadan uğurla keçib, 2 mindən çoxu isə keçid balını toplamayıb

