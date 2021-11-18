Увеличилось число поступивших в вузы

10:05

В этом году количество поступивших на бакалавриат по сравнению с прошлым годом увеличилось на 1 047 человек.

Как сообщает Report, согласно анализу Государственного Экзаменационного Центра, количество бакалавров, подавших электронные заявления в магистратуру, по сравнению с прошлым годом увеличилось более чем в два раза, то есть на 18 748 человек.

В целом, число лиц, подавших заявления о приеме в этом году по сравнению с прошлым годом составило 32 261 человек (13,8%), а число лиц, поступивших в высшие и средние специальные учебные заведения, составило 4 091 человек (5,4%).