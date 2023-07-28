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В этом году учреждениям профобразования выделено 25 420 плановых мест

В этом году учреждениям профобразования выделено 25 420 плановых мест В 2023/2024 учебном году прием студентов в 66 учреждениях профессионального образования будет осуществляться на 25 420 плановых мест по 128 специальностям.
Наука и образование
28 июля 2023 г. 11:25
В этом году учреждениям профобразования выделено 25 420 плановых мест

В 2023/2024 учебном году прием студентов в 66 учреждениях профессионального образования будет осуществляться на 25 420 плановых мест по 128 специальностям.

Как сообщает Report, об этом заявил исполняющий обязанности директора Государственного агентства профессионального образования, заместитель директора Джейхун Керемов.

Он отметил, что по сравнению с прошлым годом количество выделенных плановых мест увеличилось на 10%: "В плане приема 25 420 мест, из которых 18 290 мест являются бюджетными, а 7 130 мест - платными".

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Версия на азербайджанском языке Bu il peşə təhsili müəssisələrinə 25 420 yer ayrılıb

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