В этом году школы откроются в Ходжалы, Ханкенди и Джебраиле

В этом впервые свои двери откроют школы в Ходжалы, Ханкенди, Джебраиле, Шуше и селе Сус Лачынского района.

В этом впервые свои двери откроют школы в Ходжалы, Ханкенди, Джебраиле, Шуше и селе Сус Лачынского района.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам министр науки и образования Эмин Амруллаев.

По его словам, всего на освобожденных территориях в новом учебном году будут действовать около 10 школ.

В школах Суговушана и Кяльбаджара занятия начнутся в октябре и ноябре, по мере возвращения бывших вынужденных переселенцев, сказал он.

"С 2025 по 2027 годы планируется открытие еще большего числа школ. Их строительство уже идет", - добавил министр.