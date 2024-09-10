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В этом году школы откроются в Ходжалы, Ханкенди и Джебраиле

В этом году школы откроются в Ходжалы, Ханкенди и Джебраиле В этом впервые свои двери откроют школы в Ходжалы, Ханкенди, Джебраиле, Шуше и селе Сус Лачынского района.
Наука и образование
10 сентября 2024 г. 13:54
В этом году школы откроются в Ходжалы, Ханкенди и Джебраиле

В этом впервые свои двери откроют школы в Ходжалы, Ханкенди, Джебраиле, Шуше и селе Сус Лачынского района.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам министр науки и образования Эмин Амруллаев.

По его словам, всего на освобожденных территориях в новом учебном году будут действовать около 10 школ.

В школах Суговушана и Кяльбаджара занятия начнутся в октябре и ноябре, по мере возвращения бывших вынужденных переселенцев, сказал он.

"С 2025 по 2027 годы планируется открытие еще большего числа школ. Их строительство уже идет", - добавил министр.

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Версия на английском языке Minister: New schools to start operating in Khojaly, Khankandi, and Jabrayil this year
Версия на азербайджанском языке Bu il Xocalı, Xankəndi və Cəbrayılda məktəblər fəaliyyətə başlayacaq

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