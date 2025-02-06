О нас

В этом году сертификацию пройдут преподаватели пяти школьных предметов

В этом году сертификацию пройдут преподаватели пяти школьных предметов Министерство науки и образования проведет в этом году сертификацию учителей биологии, химии, физики, географии и информатики.
Наука и образование
6 февраля 2025 г. 15:31
В этом году сертификацию пройдут преподаватели пяти школьных предметов

Министерство науки и образования проведет в этом году сертификацию учителей биологии, химии, физики, географии и информатики.

Как сообщает Report, об этом на брифинге заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев.

По его словам, в следующем году сертификацию пройдут учителя истории, технологии, музыки, изобразительного искусства и физической культуры.

"Таким образом, к 2027 году все учителя-предметники пройдут сертификацию", – отметил министр.

Министр напомнил, что в период с 2022 по 2024 год сертификацию прошел 64 901 школьный преподаватель. "Из них 17 426 показали высокие результаты, 38 084 – удовлетворительные. В общей сложности 55 510 педагогов получили надбавки к заработной плате", - добавил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bu il beş fənn üzrə müəllimlərin sertifikatlaşdırma imtahanlarına cəlbi nəzərdə tutulur

Другие новости из категории

Министр: В Карабахском университете будут учиться до 12 тыс. студентов
Министр: В Карабахском университете будут учиться до 12 тыс. студентов
6 февраля 2025 г. 15:51
Эмин Амруллаев: В рамках цифровизации учебного процесса школы откажутся от бумажных классных журналов
Эмин Амруллаев: В рамках цифровизации учебного процесса школы откажутся от бумажных классных журналов
6 февраля 2025 г. 15:47
В Азербайджане меры по рационализации в этом году затронут 130 школ
В Азербайджане меры по рационализации в этом году затронут 130 школ
6 февраля 2025 г. 15:44
Эмин Амруллаев: Плохо знающие свой предмет педагоги не могут стать директорами школ
Эмин Амруллаев: Плохо знающие свой предмет педагоги не могут стать директорами школ
6 февраля 2025 г. 15:37
Названо число учебных заведений на освобожденных территориях Азербайджана
Названо число учебных заведений на освобожденных территориях Азербайджана
6 февраля 2025 г. 15:23
Посольство Кореи в Азербайджане объявило о старте стипендиальной программы
Посольство Кореи в Азербайджане объявило о старте стипендиальной программы
6 февраля 2025 г. 11:02
Ученые совершили прорыв в изучении редчайших животных Австралии
Ученые совершили прорыв в изучении редчайших животных Австралии
6 февраля 2025 г. 05:26
Скончался член-корреспондент НАНА Руфат Мир-Гасымов
Скончался член-корреспондент НАНА Руфат Мир-Гасымов
5 февраля 2025 г. 18:21
В человеческом мозге обнаружили микропластик
В человеческом мозге обнаружили микропластик
5 февраля 2025 г. 00:55
Новый ректор АГУНП представлен коллективу
ФотоНовый ректор АГУНП представлен коллективу
4 февраля 2025 г. 13:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi