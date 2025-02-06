В этом году сертификацию пройдут преподаватели пяти школьных предметов

Министерство науки и образования проведет в этом году сертификацию учителей биологии, химии, физики, географии и информатики.

Министерство науки и образования проведет в этом году сертификацию учителей биологии, химии, физики, географии и информатики.

Как сообщает Report, об этом на брифинге заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев.

По его словам, в следующем году сертификацию пройдут учителя истории, технологии, музыки, изобразительного искусства и физической культуры.

"Таким образом, к 2027 году все учителя-предметники пройдут сертификацию", – отметил министр.

Министр напомнил, что в период с 2022 по 2024 год сертификацию прошел 64 901 школьный преподаватель. "Из них 17 426 показали высокие результаты, 38 084 – удовлетворительные. В общей сложности 55 510 педагогов получили надбавки к заработной плате", - добавил он.