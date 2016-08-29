В этом году полностью заполнены плановые места в четырех вузах Азербайджана

Баку. 29 августа. REPORT.AZ/ Государственная комиссия по приему студентов (ГКПС) обнародовала статистику абитуриентов, зачисленных в различные вузы (после второго этапа).

Как сообщили Report в ГКПС, в этом году полностью заполнены плановые места в Академии государственного управления при президенте, Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта, Бакинской высшей школе нефти, Академии государственного таможенного комитета, более 95% плановых мест в Азербайджанском университете туризма и менеджмента, Национальной академии авиации, Азербайджанском медицинском университете, Азербайджанском государственном педагогическом университете, Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности, Азербайджанском университете языков, Азербайджанской академии труда и социальных отношений, Азербайджанском государственном экономическом университете, Нахчыванском институте учителей.

Напомним, что на 2016/2017 учебный год в вузах республики выделено 41 736 плановых мест. По итогам конкурса в вузы зачислен 34 771 абитуриент. Право обучаться на основе государственного заказа получили 12 315, на платной основе - 22 456 человек. План приема заполнен на 83,31%.