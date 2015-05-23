​В этом году мероприятия, связанные с "Последним звонком", пройдут два дня

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ "Рекомендации министерства образования Азербайджана школам страны в этом году состоят в том, что мероприятия в связи с "Последним звонком" в школах с пятидневной учебной неделей должны пройти 29 мая, а с шестидневной учебной неделей 30 мая. Эти мероприятия должны быть проведены на территории школы".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил замминистра образования Джейхун Байрамов. Говоря о трагедии в Бинагадинском районе, он напомнил, что в связи с пожаром в жилом 16-этажном доме создан специальный штаб: "В этом процессе принимает участие и представитель министерства образования. Собраны сведения обо всех жильцах здания, которые являются школьниками, студентами или сотрудниками сферы образования. Поддерживается связь с ними, а также их учебными заведениями. Даны соответствующие указания в связи с утерей учебных документов во время пожара и в скором времени эти документы будут восстановлены".