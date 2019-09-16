​В этом году из Азербайджана в Грузию переведено около 14 млн долларов

В январе-августе этого года из Азербайджана в Грузию осуществлено денежных переводов в объеме 13 млн 984,5 тыс. долларов.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом говорится в докладе Национального банка страны.

За отчетный период объем входящих денежных переводов из Азербайджана в соседнюю страну в годовом сравнении вырос на 8,7%.

За январь-август 2019 года из Грузии в Азербайджан было переведено 9 млн 001,1 тыс. долларов. В годовом сравнении по этому показателю был зафиксирован рост на 14%.

За отчетный период в Грузию из зарубежных стран, в целом, переведено 1 млрд 107 млн 030,9 тыс. долларов. Наибольший объем денежных переводов в соседнюю Грузию пришелся на долю России (273 млн 000,2 тысяч долларов).