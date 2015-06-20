В этом году будет готов официальный сайт интернет телевидения НАНА "Elm TV"

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ "Скорее всего официальный сайт интернет телевидения НАНА "Elm TV" будет готов осенью или зимой этого года". Об этом Report сообщила руководитель "Elm TV" Хатира Джаббарзаде.

Она отметила, что "Elm TV" является первым научным интернет-телевидением Азербайджана: "В настоящее время наши новости публикуются на портале science.gov.az, являющимся официальным веб-сайтом академии. В то же время, группа специалистов института информационных технологий НАНА, основываясь на международной практике, готовит наш официальный сайт, который будет отражать различные отделы и обширную видео-галерею. Точное название домена пока неизвестно, есть вероятность, что канал будет именоваться elmtv.az. Хочу отметить, что мы получили возможность транслироваться через сеть центрального аппарата Президиума НАНА, в ближайшем будущем трансляция будет возможная также в других институтах и организациях".

Х.Джаббарзаде заявила, что в повестке также стоит вопрос продолжения деятельности телеканала в составе управления по общественным связям и популяризации науки центрального аппарата Президиума НАНА. Она отметила, что выход "Elm TV" в эфир в ближайшем будущем не планируется: "В настоящее время мы функционируем исключительно как интернет-телевидение. В нынешнее время интерактивное телевидение является глобальным понятием, поэтому является новым этапом в развитии электронной прессы. Мы получили предложения от некоторых телеканалов совместно подготовить научные передачи. Пока ни на одном канале нет научных, научно-популярных передач. Поэтому в будущем мы можем рассмотреть эти предложения".

Х.Джаббарзаде подчеркнула, что сформирован рабочий состав "Elm TV" из 10 человек: "Большинство из них - молодежь. Каждый сотрудник выполняет свою работу с большой охотой и рвением. В последнее время проводимые под руководством президента НАНА Акифа Ализаде реформы, осуществляемые проекты дают и нам большой стимул. Привлечение молодежи к науке, омоложение науки являются нашими основными целями. Мы, наряду с освещением мероприятий, проводимых в институтах и организациях НАНА, стараемся также освещать все проекты молодых ученых и специалистов".

Она также отметила, что в связи с проведением мероприятий по случаю 70-летия НАНА в ноябре текущего года на "Elm TV" ложится особая ответственность: "В связи с этим готовим очень интересные сюжеты согласно плану деятельности".