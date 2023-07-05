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В этом году 200 лицам было отказано в присуждении ученых степеней

В этом году 200 лицам было отказано в присуждении ученых степеней В первом полугодии этого года 200 лицам было отказано в присвоении ученых степеней.
Наука и образование
5 июля 2023 г. 14:37
В этом году 200 лицам было отказано в присуждении ученых степеней

В первом полугодии этого года 200 лицам было отказано в присвоении ученых степеней.

Об этом Report сообщили в Высшей аттестационной комиссии при Президенте.

За это время 319 человек получили степень доктора философии, 65 - доктора наук. 177 человек, желающих получить степень доктора философии, и 23 человека, желающих получить степень доктора наук, получили отказ.

Кроме того, за 6 месяцев этого года 102 человека получили ученое звание доцента, 26 - профессора. 31 человек, желающих получить ученое звание доцента, и 7 человек, желающих получить ученое звание профессора, получили отказ.

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