В этом году 200 лицам было отказано в присуждении ученых степеней

В первом полугодии этого года 200 лицам было отказано в присвоении ученых степеней.

В первом полугодии этого года 200 лицам было отказано в присвоении ученых степеней.

Об этом Report сообщили в Высшей аттестационной комиссии при Президенте.

За это время 319 человек получили степень доктора философии, 65 - доктора наук. 177 человек, желающих получить степень доктора философии, и 23 человека, желающих получить степень доктора наук, получили отказ.

Кроме того, за 6 месяцев этого года 102 человека получили ученое звание доцента, 26 - профессора. 31 человек, желающих получить ученое звание доцента, и 7 человек, желающих получить ученое звание профессора, получили отказ.