​В этом году 14 учеников в Баку окончили школу с золотыми медалями

В общеобразовательных учреждениях Управления образования города Баку работают 27 930 учителей.

На конкурс по подбору и переводу учителей в Баку было подано 1442 вакансии.

В 271 школе в Баку было создано 962 школьных подготовительных групп. Зарегистрировано более 24 000 детей в возрасте 5-ти лет. Это на 60% больше, чем прогнозировалось.

1 433 выпускника, окончивших школы при Бакинском городском управлении образования, были награждены Почетным аттестатом.

14 выпускников 11-го класса школ Бакинского городского управления образования были награждены золотыми медалями, а 1 выпускник - серебряным медалем.

13 012 из 17 505 студентов (74%) были приняты в высшие и средние специальные учебные заведения.

В Баку 22% успешных абитуриентов на вступительных экзаменах набрали 500 и более 500 баллов.