В этом году 10 тысяч учеников привлекут к компьютерному мониторингу

В этом году 10 тысяч учеников привлекут к компьютерному мониторингу

В этом году планируется привлечь к компьютерному мониторингу 10 тысяч учащихся ряда общеобразовательных учреждений, находящихся в подчинении Управления образования города Баку и Абшерон-Хызинского регионального управления образования.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по дошкольному и общему образованию.

Пробный этап мониторинга был организован и успешно проведен в компьютерном формате впервые 12 и 13 апреля. В пробный мониторинг было вовлечено около 900 учеников по каждому классу.

Основная цель применения цифровизации в процессе мониторинга — обеспечить поэтапный переход к компьютерной модели оценивания.

Отметим, что 17-18 мая по всей стране будут организованы мониторинги в IV и VI классах всех государственных общеобразовательных учреждений.