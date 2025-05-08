О нас

В этом году 10 тысяч учеников привлекут к компьютерному мониторингу

В этом году 10 тысяч учеников привлекут к компьютерному мониторингу В этом году 10 тысяч учеников привлекут к компьютерному мониторингу
Наука и образование
8 мая 2025 г. 17:41
В этом году 10 тысяч учеников привлекут к компьютерному мониторингу

В этом году планируется привлечь к компьютерному мониторингу 10 тысяч учащихся ряда общеобразовательных учреждений, находящихся в подчинении Управления образования города Баку и Абшерон-Хызинского регионального управления образования.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по дошкольному и общему образованию.

Пробный этап мониторинга был организован и успешно проведен в компьютерном формате впервые 12 и 13 апреля. В пробный мониторинг было вовлечено около 900 учеников по каждому классу.

Основная цель применения цифровизации в процессе мониторинга — обеспечить поэтапный переход к компьютерной модели оценивания.

Отметим, что 17-18 мая по всей стране будут организованы мониторинги в IV и VI классах всех государственных общеобразовательных учреждений.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bu il 10 min şagird kompüter vasitəsilə monitorinq olunacaq

Самое читаемое

В Пакистане представили детали о пяти сбитых истребителях ВВС Индии
В Пакистане представили детали о пяти сбитых истребителях ВВС Индии
7 мая 2025 г. 05:49
Алроса добыла крупнейший в истории РФ алмаз янтарного цвета
"Алроса" добыла крупнейший в истории РФ алмаз янтарного цвета
8 мая 2025 г. 11:38
Автор хита из фильма Бестолковые Джилл Собьюл погибла при пожаре
Автор хита из фильма "Бестолковые" Джилл Собьюл погибла при пожаре
2 мая 2025 г. 09:52
Пострадавший житель Лачына: До оккупации наше село регулярно подвергалось обстрелам со стороны Армении
ФотоПострадавший житель Лачына: До оккупации наше село регулярно подвергалось обстрелам со стороны Армении
5 мая 2025 г. 20:50
В премьеров Нидерландов и Польши бросили дымовую шашку на памятном мероприятии
В премьеров Нидерландов и Польши бросили дымовую шашку на памятном мероприятии
5 мая 2025 г. 17:26
Азербайджан запретил ввоз помидоров из Туркменистана из-за опасного вируса
Азербайджан запретил ввоз помидоров из Туркменистана из-за опасного вируса
6 мая 2025 г. 15:08
МИД Ирана назвал враждебным план Трампа переименовать Персидский залив
МИД Ирана назвал враждебным план Трампа переименовать Персидский залив
7 мая 2025 г. 13:38
Агентство аграрного кредитования обнародовало данные по финансированию за последние 3 года
Агентство аграрного кредитования обнародовало данные по финансированию за последние 3 года
2 мая 2025 г. 14:50
Госдеп одобрил контракт на обучение эксплуатации F-16 в Украине
Госдеп одобрил контракт на обучение эксплуатации F-16 в Украине
3 мая 2025 г. 02:16
Путин: Традиции дружбы будут всегда служить основой для развития союзнических отношений между РФ и Азербайджаном
Путин: Традиции дружбы будут всегда служить основой для развития союзнических отношений между РФ и Азербайджаном
3 мая 2025 г. 17:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi