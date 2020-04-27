В экзамены могут не включить вопросы по учебной программе последних месяцев

"Обычно выпускные экзамены XI классов проводились в апреле. И в прошлом году на экзамене не было вопросов по школьной программе за апрель и май месяцы. Так как программу объявляли заранее".

Как сообщает Report, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров заявил министр образования Джейхун Байрамов.

По его словам, скорее всего, в экзаменационную программу не включат вопросы по не пройденным темам.

Присутствующая на брифинге замминистра Махаббат Велиева добавила, что используемые экзаменационные программы соответствуют государственным образовательным стандартам: "В вопросы выпускных экзаменов включается очень мало тем, пройденных за последние месяцы учебы".