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В экзаменах по приёму на работу учителей в Азербайджане будут участвовать 48204 кандидата

В экзаменах по приёму на работу учителей будут участвовать 48204 чел.

Объявлено окончательное число кандидатов, получивших право участвовать в тестовых экзаменах по приёму на работу учителей в государственные общеобразовательные учреждения Азербайджана.

Как передаёт Report, 48 204 кандидата получили право на участие. Информация о дате и месте проведения тестовых экзаменов отправлена на личные страницы этих кандидатов.

Тестовые экзамены будут проходить с 8 по 24 июля в спортивном зале Азербайджанского технического университета в Баку (адрес: станция метро "Эльмляр Академиясы", улица Айны Султановой, 5).

Кандидаты, которые придут на экзамен, должны принести только оригинал документа, удостоверяющего личность.

Следует отметить, что 54 687 кандидатов прошли электронную регистрацию для участия в конкурсе по приёму на работу учителей в государственные общеобразовательные учреждения. Из них, 52 638 подтвердили свои электронные заявления.

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