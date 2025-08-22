В Египте со дна моря подняли статуи затонувшего древнего города

Вблизи побережья Александрии (Египет) исследователи подняли на сушу древние статуи и другие артефакты, обнаруженные на морском дне. Эти находки.
Как передает Report со ссылкой на портал
Как отметил глава высшего совета по древностям Мохамед Исмаил Халед, это первая подобная экспедиция с 2001 года. Водолазы обнаружили и подняли на поверхность четыре артефакта в рамках проекта по изучению окрестностей затонувшего города.
Среди находок — гранитная статуя длиной 2,17 метра без головы и ног, которая в собранном виде могла достигать около пяти метров в высоту. Также археологи обнаружили остатки древнего корабля.
Артефакты относятся к разным историческим периодам — от эпохи Птолемеев (сразу после основания Александрии) до римских времен. Это свидетельствует о том, что регион продолжал развиваться и процветать на протяжении нескольких веков.