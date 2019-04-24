В Египте найдена нетронутая древняя гробница, в ней почти 30 мумий

Группа археологов обнаружила на юге Египта масштабное древнее захоронение, относящееся к периоду греко-римского владычества (332 г. до н.э. - 395 г. н.э.).

Как передает Report, об этом сообщает BBC.

Просторная гробница, состоящая из нескольких комнат, целиком выдолблена внутри скалы. Чтобы попасть внутрь, нужно спуститься по каменной лестнице, вход к которой был замурован каменной стеной - за счет этого захоронение осталось нетронутым на протяжении двух тысячелетий.

По сообщению министерства по делам древностей Египта, по надписям внутри гробницы, найденной в провинции Асуан, удалось установить имя "основного" захороненного - Тийт, однако в общей сложности в подземном склепе было обнаружено три десятка мумий, в том числе забальзамированных детских тел.

Тело самого Тийта было уложено в украшенный росписью деревянный саркофаг, который позже распался на части.

Рядом были найдены фрагменты другого саркофага, собрав которые вместе, можно прочитать целый текст с упоминанием имени усопшего, а также заклинания и молитвы, обращенные к богам Древнего Египта - Хнуму, Сатис, Анукет и Хапи.